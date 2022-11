Roberta Di Padua, lite con Ida Platano a Uomini e donne/ Alessandro Vicinanza…

Roberta Di Padua di nuovo tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano?

Roberta Di Padua nuovamente tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano? Nella nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, si tornerà a parlare della storia tra Alessandro e Ida che continua tra alti e bassi nonostante la Platano non abbia ancora sciolto tutti i dubbi sulla possibilità di avere un futuro con lui. Per amore di Ida e per poter avere la possibilità di vivere la storia con Ida, Alessandro ha chiuso con Roberta Di Padua che ha cominciato a frequentare il giovane cavaliere subito dopo il suo ritorno in trasmissione.

Una scelta che ha scatenato la dura reazione di Roberta che, nelle precedenti puntate, ha discusso sia con Ida che con Alessandro accusando quest’ultimo di non essere sincero.

Roberta Di Padua contro Ida Platano

Roberta Di Padua non ha mai nascosto la propria opinione sulla storia tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Roberta ha ribadito più volte di non credere nell’amore che Alessandro ha dichiarato nei confronti di Ida con cui si è scontrata più volte. Tra le due dame non c’è mai stata molta simpatia, ma nelle ultime settimane, la situazione è degenerata.

Ida non ha gradito l’intromissione di Roberta nella sua storia con Alessandro e il comune passato con Riccardo Guarnieri ha portato le due dame a durissimi botta e risposta. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Ida e Roberta torneranno a scontrarsi: il motivo sarà ancora Alessandro Vicinanza?

