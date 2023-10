ROBERTA DI PADUA, LITE CON MARCO A UOMINI E DONNE/ Lui chiede scusa, ma lei mostra messaggi…

Roberta Di Padua e Marco, lite a Uomini e Donne

Lite tra Roberta Di Padua e Marco nella puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre. Il cavaliere ribadisce di essersi sentito soffocato dai messaggi che Roberta gli inviava durante la loro conoscenza e la dama, furiosa, decide di uscire dallo studio per recuperare il cellulare e mostrare i messaggi incriminati a Gianni Sperti.

Rientrata in studio, Roberta lascia il cellulare a Gianni che legge tutti i messaggi inviati a Marco. L’opinionista nota come che si tratta di messaggi tranquilli in cui Roberta dà il buongiorno e lo informa su ciò che fa durante la giornata. “Bugiardo”, sbotta Roberta. “Ti chiedo scusa”, commenta poi il cavaliere ma la Di Padua non le accetta. Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono Roberta e puntano il dito non solo contro Marco, ma anche contro gli altri cavalieri. “Siete pesanti”, sbottano in coro i due (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Roberta Di Padua contro Marco a Uomini e donne

Puntata elettrizzante quella di Uomini e Donne del 17 ottobre per Roberta Di Padua. Tra le dame del parterre, Roberta che è tra le protagoniste storiche della trasmissione, è sempre stata famosa per il suo carattere forte, schietto e diretto. Nel corso della puntata trasmessa il 16 ottobre, cisì, la dama si è scagliata contro Marco, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui ha avuto una breve frequentazione. Tra i due non è scattata la famosa scintilla e mentre Roberta ha conosciuto Ermes con cui ha anche chiuso, Marco sta attualmente frequentando Claudia. Di fronte al racconto tra i due, Roberta ha chiesto a Maria De Filippi di intervenire svelando alcuni dettagli della loro conoscenza.

Roberta, infatti, ha raccontato che, durante la breve frequentazione, era solita inviare dei messaggi a Marco il quale sarebbe stato infastidito da tali messaggi.

Roberta Di Padua mostra i messaggi

Marco nega di essere stato infastidito dai messaggi di Roberta Di Padua, ma la dama del trono over di Uomini e Donne non ci sta e puntualizza di essere stanca dell’atteggiamento degli uomini che sembrano poco intraprendenti. Roberta, così, di fronte alle accuse di Marco, decide di mostrare le prove.

Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Roberta va a prendere il cellulare e mostra i messaggi. Come reagirà Marco di fronte ai messaggi mostrati dalla dama?

