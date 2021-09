Roberta Di Padua: “Mancanza d’affetto”/ L’ex dama torna a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua ammette di avere “una mancanza d’affetto”. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, sui social, nelle scorse ore, ha condiviso una serie di storie mentre era a cena con un’amica. L’ex dama ha così mostrato ai suoi followers un tavolo con diversi dolci scrivendo il seguente commento: “Mancanza d’affetto”. L’estate non ha portato un nuovo amore nella vita di Roberta che continua ad essere ufficialmente single. L’ex dama si è così rilassata insieme agli amici e al suo, unico, grande amore: il figlio.

Tra le storie di Instagram, però, fa intuire di sentire la mancanza di un amore consolandosi con i dolci. Sempre bellissima e desiderosa di trovare un principe azzurro con cui costruire una storia importante, Roberta proverà nuovamente a cercare l’amore in tv?

Roberta Di Padua: il ritorno a Uomini e Donne è incerto

Le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne che sarà trasmessa da canale 5 dal 13 settembre, sono già iniziate. Dalle prime anticipazioni sappiamo che, nel parterre del trono over è tornata Ida Platano. Roberta Di Padua, invece, pare non ci sia. L’ex dama, dunque, avrà deciso di rinunciare alla trasmissione?

La scorsa stagione, per la Di Padua, si era conclusa con la fine della storia con Riccardo Guarnieri con cui aveva lasciato il programma. Una relazione finita poco tempo dopo e che ha portato entrambi a dire addio anche al dating show di canale 5. Per ora, dunque, Roberta potrebbe aver deciso di non tornare in tv. Cambierà idea? I fans sperano di sì.

