Roberta Di Padua ‘pazza’ di un fidanzato di Temptation Island 2023: “Tanta roba”/ È polemica, lei sbotta!

Roberta Di Padua di Uomini e Donne e il complimento a Manuel Maura di Temptation Island 2023: “Tanta roba”

Molti volti di Uomini e Donne hanno seguito con attenzione e curiosità la prima puntata di Temptation Island 2023. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, tornato in onda dopo un anno di assenza, è stato travolto da commenti sulle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Uno tra questi è diventato virale in poche ore. A scriverlo è stata Roberta Di Padua, storica dama di Uomini e Donne, che durante la visione della prima puntata ha pubblicato una story su Instagram in cui ha manifestato il suo apprezzamento per uno dei fidanzati.

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo Uomini e Donne?/ Spunta la segnalazione...

Lui è Manuel Maura, fidanzato di Francesca Sorrentino, finito al centro di molte critiche proprio a causa del trattamento riservato alla compagna nei loro 2 anni e mezzo insieme. “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…” è stato il complimento fatto da Roberta a Manuel, parole che hanno sollevato una polemica sul web.

Roberta Di Padua: "Io le persone le fiuto da lontano..."/ La bordata a Nicole Santinelli

Roberta Di Padua, critiche per l’apprezzamento a Manuel Maura: lei replica

Di fronte ai tanti commenti critici ricevuti dopo la pubblicazione di questa storia, Roberta Di Padua ha deciso di intervenire su Instagram e chiarire l’accaduto. “Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. – ha esordito la dama – Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno, come al solito.”

Roberta Di Padua: "Dice cose offensive, io..."/ La bordata a Nicole Santinelli

Così ha concluso: “Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così con un po’ di sorriso in queste circostante, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne ma che non hanno il coraggio di dire.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA