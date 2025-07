Momento magico per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, sempre più uniti e felici mentre i fan attendono la svolta del loro rapporto.

Momento magico per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che, insieme da un anno e mezzo, sono sempre più uniti e innamorati. Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Roberta e Alessandro hanno dimostrato di essere uniti da un sentimento forte e profondo che cresce ogni giorno di più. Un amore voluto da entrambi e che ha restituito sia a Roberta che ad Alessandro la voglia di credere nell’amore dopo aver affrontato diverse delusioni sentimentali.

Al settimo cielo sentimentalmente parlando, Roberta ha vissuto una serata magica anche in occasione del suo compleanno festeggiando proprio con gli uomini della sua vita ovvero il compagno Alessandro e il figlio Alex, nato dal matrimonio finito. Coppia solida e sempre più unita, Roberta e Alessandro continuano a convincere i fan che sognano il grande passo.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza pronti al grande passo?

Se Roberta Di Padua è stata già sposata ed è mamma di un bambino, Alessandro Vicinanza non è mai stato sposato e non ha figli. Più che il matrimonio, tuttavia, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne sogna soprattutto un figlio con Roberta che, a sua volta, non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia. A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della relazione, Roberta e Alessandro potrebbero decidere anche di fare il grande passo.

L’ex cavaliere, inoltre, con Alex, il figlio di Roberta, è riuscito ad instaurare un rapporto di grande complicità e i fan che hanno seguito la lo storia a Uomini e Donne sognano che la coppia possa realizzare i sogni sentimentali e familiari. Un’unione stabile, dunque, quella di Roberta e Alessandro che sono riusciti a stupire tutti esattamente come, attualmente, stanno facendo anche Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

