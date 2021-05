Roberta di Padua “Riccardo Guarnieri ha voluto punirmi”/ Tra i due c’è Ida Platano…

Quello che è successo tra Riccardo Guanieri e Roberta di Padua è ancora un mistero. I due sembravano felici e contenti fino a quando non si sono presentati a Uomini e donne ed è scoppiata la bomba. Lui ha accusato lei di averlo usato fingendo la crisi per aumentare i follower, dal canto suo lei ha ricambiato rivelando che l’ha usata così come ha usato la loro storia in queste settimane, fatto sta che nella baraonda ci è finita anche Ida Platano che si è detta d’accordo con Roberta proprio perché in passato Riccardo ha fatto lo stesso con lei. Il pugliese a quel punto ha ricambiato rivelando che la bresciana gli aveva chiesto di rimanere più a lungo possibile proprio per non perdere in popolarità. Una serie di accuse che, di fatto, hanno costretto tutti a rimanere single, almeno per ora.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Aldo e Isabella? Gianni Sperti...

Roberta di Padua “Riccardo Guarnieri ha voluto punirmi”

L’ultima novità arriva da Roberta di Padua che a Uomini e donne Magazine prova a fare chiarezza su quello che è successo a Uomini e donne rivelando che sicuramente Riccardo l’ha voluta punire: “Riccardo ha voluto punirmi. Credo che si sia sentito colpito nel vivo quando ho dichiarato che lui, a tre giorni dalla scelta, parlava di Ida, del suo ritorno nel programma e del fatto che gli sarebbe piaciuto essere nel parterre per battibeccare con lei. Non ha accettato che io abbia svelato che la seguiva con il mio profilo privato Instagram”. Ma dove sta quindi la verità? E’ davvero per questo motivo che Riccardo ha rinunciato alla loro storia facendo quello che tutti abbiamo visto a Uomini e donne?

LEGGI ANCHE:

Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni fidanzati?/ Dopo Chiara Nasti un'altra ex tronista..UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Isabella e Ida protagoniste?

© RIPRODUZIONE RISERVATA