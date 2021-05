Roberta Di Padua: “Riccardo Guarnieri mi ha ferita”/ “Dopo Uomini e Donne, sentire..”

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti degli ultimi mesi di Uomini e donne. Dopo essersi rivisti in trasmissione e aver ricominciato a frequentarsi, hanno capito di essere innamorati lasciando insieme la trasmissione. Nella vita quotidiana, però, qualcosa non ha funzionato e, dopo poco tempo, si sono detti addio. La fine della storia è stata difficile e, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Roberta ammette di aver sofferto sin dall’inizio della relazione sentendo Ida Platano come un fantasma nella loro storia. “Non ha accettato che io abbia svelato che la seguiva con il mio profilo privato Instagram. Penso mi abbia punita per queste ammissioni, senza tener conto di quanto mi avesse ferita sentirlo parlare della sua ex, dopo tre giorni dall’inizio della nostra storia lontano dalle telecamere. Probabilmente qualche effetto su di lui lo ha anche provocato la frase di Ida che, proprio poco prima del nostro ingresso, aveva con grande forza ammesso di non provare più nulla per lui”, ha ammesso Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua e l’addio a Riccardo Guarnieri: “Non riesco ancora ad essere lucida”

Tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri c’è sempre stata un’alchimia particolare. Rivedersi nello studio di Uomini e Donne dopo molto tempo aveva fatto riaffiorare in loro vecchie emozioni. Incomprensioni e diversità caratteriali, tuttavia, li hanno allontanati fino a portarli alla rottura. Nonostante sia passata qualche settimana dall’addio, tuttavia, Roberta, al magazine ufficiale della trasmissione, ammette di non aver superato totalmente la cosa. “Non riesco ancora a essere lucida. Sto vivendo di emozioni e pensieri contrastanti: da una parte la testa mi dice di fare una cosa, e dall’altra il cuore mi suggerisce l’opposto. Sicuramente mi sento ferita: non mi aspettavo questa ostilità“, ha spiegato la dama decisa a voltare comunque pagina.

