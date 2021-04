Roberta Di Padua: “Riccardo? Incomprensioni dopo Uomini e Donne”/ “Armando…”

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono ancora fidanzati. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, tuttavia, la dama ha raccontato che la storia è ancora in una fase embrionale e che stanno imparando a conoscersi. A causa dei rispettivi caratteri, infatti, non mancano le incomprensioni che, nelle scorse settimane, li hanno portati ad allontanarsi un po’. “La relazione con Riccardo in questo momento è, di fatto, ancora in una fase embrionale […] in questi quasi due mesi di relazione al di là delle telecamere, abbiamo avuto diverse incomprensioni. Momenti non facili che io, per carattere, tendo sempre a far scivolare per evitare litigi e ho fatto anche stavolta, fino a quando non sono esplosa e abbiamo avuto una forte discussione”, ha raccontato l’ex dama che ribadisce i propri sentimenti per Guarnieri.

Roberta Di Padua: “Ecco il motivo della discussione con Riccardo Guarnieri”

A scatenare la discussione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sarebbe stata una confessione che l’ex dama aveva fatto a Riccardo chiedendogli di non dirlo a nessuno. Dopo l’addio a Uomini e Donne, infatti, Roberta avrebbe sentito Armando Incarnato raccontando tutto a Riccardo. “Ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dati i sentimenti che provavo per un‘altra persona. Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno”, ha spiegato la Di Padua. Riccardo, però, ha raccontato tutto alla redazione di Uomini e Donne scatenando la reazione dell’ex dama. “Questo mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’é la complicità che, dal canto mio, dopo quello che ha fatto é venuta meno. Ora vedo tutto in maniera diversa: quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”, ha aggiunto. I due, dunque, al momento, stanno cercando di capire cosa accadrà in futuro. L’obiettivo è, comunque, cercare di capire se siano compatibili.

