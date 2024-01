Roberta Di Padua rientra nello studio di Uomini e Donne/ Lite con Alessandro Vicinanza: Maria si schiera

Roberta Di Padua, lite con Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua torna in studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio e discute nuovamente con Alessandro Vicinanza portando Maria De Filippi a schierarsi. Durante la puntata, Cristina Tenuta spinge Alessandro Vicinanza a convincere Roberta a restare in trasmissione e, di fronte alla discussione tra i due, Maria De Filippi decide di far rientrare in studio Roberta che ha deciso di lasciare la trasmissione. Trovandosi ancora nei camerini, Roberta rientra in studio e torna a discutere con Alessandro il quale ribadisce di non volerla illudere perché consapevole dei sentimenti importanti che lei prova per lui, ma allo stesso tempo, la esorta a non lasciare il programma.

Roberta, però, ribadisce di non voler restare nel programma, di essere delusa da Alessandro e di non essere interessata ad iniziare una frequentazione con altre persone. Dopo il botta e risposta tra i due interviene Maria De Filippi che si schiera dalla parte di Roberta facendo notare ad Alessandro i suoi errori.

“Lei sta sempre male quando sei in studio…E’ come se qua apre gli occhi e vede un’altra realtà…”: con queste parole, Maria De Filippi fa notare ad Alessandro come Roberta in studio si renda conto delle mancanze che Alessandro ha nei suoi confronti. Mancanze che, invece, non avverte quando escono insieme.

“Quando però le vai a dire quelle frasi sbagli! Lo sai quello che sente per te…Dovevi fermarti prima…Se ti accorgi che ti piace un’altra non la fai venire a Salerno… Difatti tutte le volte che lei viene in studio ci rimane no? Non è sciocca…E’ intelligente e non vive sulle nuvole…Se si fosse accorta non sarebbe mai andata avanti…”, conclude la conduttrice.











