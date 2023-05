Roberta Di Padua ripensa ad Alessandro Vicinanza?/ La verità sull’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio sull’ex Alessandro Vicinanza e…

Roberta Di Padua ripensa allo storico ex conosciuto a Uomini e donne, Alessandro Vicinanza? É uno tra i quesiti che si formulano spontanei, nel mezzo della curiosità dell’occhio pubblico, relativamente alle ultime vicende registrate da Roberta Di Padua nella ricerca dell’amore avviata da lei al trono over di Uomini e donne. E a replicare al punto di domanda, ci pensa la stessa mamma single e protagonista veterana al trono over di Uomini e donne. Questo, in una tra le verità da lei rilasciate in un’intervista concessa a Uomini e donne magazine.

«Uno dei momenti più difficili di quest’anno è stato vederlo dichiararsi a Ida Platano, dopo una bellissima serata trascorsa insieme», fa sapere la re-entry a Uomini e donne, Roberta Di Padua, sul conto di Alessandro Vicinanza. Il salernitano ha registrato la sua uscita di scena da Uomini e donne in coppia con la dama, Ida Platano, lasciandosi così alle spalle il ricordo della conoscenza intima avviata di recente con Roberta Di Padua.

Roberta scorda Alessandro Vicinanza? Ecco che succede, oltre la conoscenza avviata al trono over

Che la mamma single sia in qualche modo, ancora legata al ricordo di Alessandro Vicinanza, in quanto ancora protagonista TV a Uomini e donne? Tra una dichiarazione e l’altra rilasciata in confidenza con la testata dedicata ai protagonisti di Uomini e donne, Roberta di Padua lascia intendere di essersi sentita ferita da Alessandro. Questo, per poi ammettere di non rivolgere più alcun pensiero all’ormai ex cavaliere attivo al trono over di Uomini e donne: “Dopo che ha lasciato la trasmissione con Ida non ho più pensato a lui”, conclude Roberta Di Padua, sul conto dell’ormai ex fiamma e fidanzato di Ida Platano.

Ma quale pensiero potrebbe maturate Alessandro Vicinanza rispetto alla confessione di Roberta? Che il salernitano possa voler replicare, all’ex fiamma?











