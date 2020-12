Roberta Di Padua scaricata da Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Mi aspettavo…”

Roberta Di Padua scaricata nuovamente da Riccardo Guarnieri. Il ritorno dell’ex fidanzato di Ida Platano aveva spinto Roberta a riprovarci con Riccardo con cui, in passato, ha vissuto un’intensa passione che, tuttavia, è finita per i sentimenti che Riccardo provava per Ida. Dopo alcuni appuntamenti che hanno fatto riscoprire ad entrambi la voglia di stare insieme, nel corso della scorsa puntata, qualcosa si è rotto. Colpa di Michele Dentice che ha deciso di provare a riconquistare la fiducia di Roberta che, provando un interesse fortissimo per lui, ha deciso di concedergli una seconda possibilità causando, però, la dura reazione di Riccardo che ha cominciato a mettere in dubbio i sentimenti di Roberta e i suoi reali sentimenti nei suoi confronti al punto da aver preso le distanze da lei.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, TUTTO FINITO?

Nonostante abbia deciso di sentire nuovamente Michele Dentice, Roberta Di Padua ha trascorso l’intera settimana lontana da tutto e da tutti, senza sentire nessuno. “Non ho visto e sentito Michele per tutta la settimana”, afferma la dama. “Perchè non hai fatto niente per me?”, chiede Riccardo nella puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre”, chiede Riccardo. “Perchè volevo vedere cosa avresti fatto”, risponde Roberta. “Sono sempre io quello che deve dimostrare i propri sentimenti”, replica Riccardo che poi ribaisce di essere molto interessato alla Di Padua ma di non essere sicuro di potersi fidare di lei. Tra Riccardo e Roberta, dunque, è davvero tutto finito? Dalla anticipazioni sappiamo che i due sono tornati a vedersi e a vivere momenti importanti insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA