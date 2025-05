Roberta Di Padua sempre bellissima e in perfetta forma

Roberta Di Padua è una delle dame più popolari del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato in passato al dating show frequentando diversi cavalieri tra cui Riccardo Guarnieri con cui ha avuto anche una storia, Roberta è tornata nuovamente nella trasmissione per provare a cercare l’amore. Tutto è cambiato per Roberta quando, nel parterre del trono over, è tornato anche Alessandro Vicinanza con cui ha poi lasciato la trasmissione e con cui oggi è felicemente fidanzata.

Molto presente sui social, Roberta, ogni giorno, condivide contenuti della sua vita mostrandosi sempre più bella e in perfetta forma. La bellezza della dama, infatti, non è mai passata inosservata e i fan, sotto i suoi post, si complimentano con lei. Una bellezza, quella dell’ex dama che è evidente anche in una foto amarcord in cui appare totalmente senza trucco e senza inganno.

Roberta Di Padua: ecco com’era qualche anno fa

Roberta Di Padua, sul proprio profilo Instagram, ha tante foto anche di diversi anni fa. Oltre alle immagini in cui appare con il pancione e con il suo bambino di cui è follemente innamorata, spunta anche una foto in cui l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si mostra totalmente senza trucco e senza inganno come scrive lei stessa nella didascalia della foto.

Lo scatto risale al . Nella foto Roberta sfoggia i suoi lunghi capelli a cui, pare, non ha mai rinunciato. Roberta, inoltre, nella foto è su una barca e si lascia baciare dal sole. La pelle è abbronzata e dorata e la bellezza della Di Padua è evidente. Una bellezza che è rimasta intatta nel tempo come dimostrano le foto di oggi dell’ex dama.

