Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati a Uomini e Donne e lei lo ha stupito con un dono importante

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati a Uomini e Donne per aggiornare il pubblico del programma sulla loro relazione. Ricordiamo che la loro relazione è iniziata proprio nello studio di Canale 5, ormai quasi due anni fa, e continua a gonfie vele, tanto che Roberta ha voluto celebrare questo grande amore con un dono molto speciale e importante per il suo compagno.

Prima, Roberta ha sottolineato i cambiamenti di questi ultimi mesi insieme: “Lui è migliorato tanto. Il rapporto è cresciuto, oggi è lui un po’ più controllore, però va bene, è una gelosia sana che mi piace pure. Stiamo insieme da quasi due anni, contro ogni pronostico”, ha raccontato. Maria De Filippi ha allora annunciato un regalo che Roberta ha pensato per lui.

Il dono speciale di Roberta Di Padua ad Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne: lui in lacrime

Prima di aprire il pacchettino rosso, Alessandro Vicinanza ha letto il bigliettino della sua fidanzata: “È tutto così bello e inaspettato, sei arrivato nel momento in cui avevo smesso di crederci”, ha scritto Roberta, rivelandogli che lui è ormai, per lei, casa. Ecco perché, nel pacchetto, Alessandro ha trovato le chiavi di casa dell’ex dama, in cui ormai lui vive da un po’ di mesi. Un gesto con il quale lei ha voluto fargli capire che ormai sono una famiglia e quella è casa loro. In lacrime, Alessandro ha detto: “Lei è la mia famiglia, casa sua è la mia famiglia. Quando sto a casa con loro (Roberta e suo figlio, ndr), sono la mia famiglia”.

