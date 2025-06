Roberta Di Padua non nasconde la propria felicità e si lascia andare a parole d'amore nei confronti del fidanzato Alessandro Vicinanza.

Roberta Di Padua sempre più innamorata di Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua sempre più felice e innamorata di Alessandro Vicinanza. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, in Alessandro Vicinanza, ha trovato tutto quello che ha sempre cercato in un uomo come racconta lei ringraziando tutti i fan che le scrivono commenti di apprezzamento per lei e la storia con Alessandro. Quando è arrivata a Uomini e Donne, Roberta era single dopo la fine del matrimonio da cui è nato il figlio Alex. Il sogno della Di Padua era quello di trovare un uomo che potesse costruire un bel rapporto anche con il figlio e Alessandro ci è riuscito.

Sui social, infatti, Roberta Di Padua pubblica spesso contenuti in cui mostra Alessandro super affettuoso con Alex. Un rapporto che riempie di gioia la stessa Roberta come racconta lei stessa sui social.

Roberta Di Padua e le parole su Alessandro Vicinanza

A distanza di più di un anno dall’addio a Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua conferma di aver fatto la scelta giusta e di aver trovato in Alessandro l’uomo che sognava di avere accanto perché capace di entrare in punta di piedi nella vita del figlio e creare con lui un bel rapporto.

“Vi volevo ringraziare tutti, tutti, tutti per i bellissimi messaggi che mi avete inviato per quello scatto che avete visto domenica. Io ogni tanto, quando li vedo così, li fotografo perché – esattamente come tanti di voi mi hanno scritto – è qualcosa che è difficile, molto difficile, da trovare. È qualcosa che ho sempre sperato in realtà di trovare. Quindi niente, quando li vedo sono molto, molto felice. Vi volevo ringraziare, vi mando un bacio grande”, le parole dell’ex dama che, insieme ad Alessandro sogna di allargare la famiglia.