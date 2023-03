Roberta Di Padua svela l’amore per Maurizio Costanzo/ Il retroscena della laurea

Uomini e donne, Roberta Di Padua ricorda Maurizio Costanzo: il messaggio di addio é social

Nelle ore in cui viene anticipato il ritorno di Uomini e donne in TV, Roberta Di Padua commuove il web con un caloroso addio a Maurizio Costanzo. La ormai popolare protagonista veterana del dating show di Canale 5, sui sentimenti, rivolge un ultimo saluto alla mente-icona della Comunicazione made in Italy, tra i i fondatori con la conduttrice consorte Maria De Filippi di Fascino, produzione a capo di Uomini e donne. Quest’ultimo, tra i programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi, ora vedova di Costanzo, é stato sospeso dalla programmazione TV di Canale 5, nel lutto per la grave perdita familiare e popolare di Maurizio. E proprio al compianto pioniere del talk show made in Italy per antonomasia, il Maurizio Costanzo Show, Roberta Di Padua destina un messaggio social tra le Instagram stories, che circola nel web, emozionando i telespettatori attivi in rete. Si tratta di una serie di storie che immortalano la tesi di laurea della “Femme fatale” di Uomini e donne, il cui tema di trattazione é incentrato proprio sul fenomeno del successo di Maurizio Costanzo.

La dedica struggente in ricordo di Maurizio Costanzo, prima del ritorno tv di Uomini e donne

“Sono cresciuta guardandoti, ho letto

tutti i tuoi libri- scrive in ricordo del consorte di Maria De Filippi-, ti ho dedicato la mia tesi di laurea..”. E tra gli screenshot della tesi, un gesto d’amore che da fan mostra di aver compiuto ai tempi in cui era studentessa modello ispirata al popolare giornalista, poi, aggiunge con parole pregne di commozione social-. Certi sorrisi non si spengono mai. Ciao Maestro”.

Il ricordo social, che palesa la vicinanza a Maria De Filippi, fa luce su un nuovo retroscena di vita della “lei fu candidata alla laurea in Lingue e Letterature per la Comunicazione Multimediale”. Quello del corso di studi seguito presso l’università degli studi di Cassino.

Nel frattempo, come avrebbe voluto Maurizio Costanzo e come vuole la regola dello “show must go on” Roberta Di Padua é attesa alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi. Questo, dal momento che il ritorno di Uomini e donne in TV é previsto per il 6 marzo, con la nuova puntata, dalle 14:45 alle 16:10 su Canale 5.

