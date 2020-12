Roberta Di Padua tra Riccardo e Michele a Uomini e Donne/ Esce con Dentice…

Roberta Di Padua tra Riccardo Guarnieri e Michele Dentice. La dama del trono over di Uomini e Donne continua ad essere molto corteggiata, ma il ritorno di Riccardo ha spinto la dama ad uscire di nuovo con il cavaliere con cui ha avuto già un flirt. Roberta, però, nella scorsa puntata del dating show di canale 5 ha ammesso di non aver ancora dimenticato Michele con cui sperava di poter costruire davvero una storia d’amore. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Roberta confesserà di aver rivisto Michele. A cercare un confronto sarebbe stato il cavaliere. Sarà cambiato qualcosa tra i due? La Di Padua si è sempre lamentata della poco presenza di Michele: quest’ultimo le avrà dato delle certezze per poter ricominciare?

ROBERTA DI PADUA, LITE CON RICCARDO GUARNIERI

La conoscenza tra Roberta e Riccardo Guarnieri, tuttavia, non è ancora finita anche se, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, non mancheranno i contrasti tra i due. Riccardo, infatti, non ha ancora concesso l’esclusiva a Roberta e sta conoscendo anche Brunilde a cui avrebbe chiesto l’esclusiva volendo, però, la libertà di poter frequentare altre donne. Roberta non prenderà affatto bene la questione Brunilde che sembrerebbe piacere molto a Riccardo. Cosa farà, dunque, Roberta? Chiuderà con Riccardo ricominciando ad uscire con Michele? Chiuderà con quest’ultimo e si fiderà ancora di Riccardo o chiuderà con entrmbi? Le vicende sentimentali di Roberta, dunque, continueranno anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne.



