ROBERTA DI PADUA TRA RICCARDO E MICHELE/ Lite in studio: “Posso stare da sola”

Roberta Di Padua perde la pazienza con Michele Dentice. Dopo aver accettato la decisione di Riccardo Guarnieri di non andare avanti con la loro frequentazione, Roberta scopre la presenza di altre ragazze nella vita di Michele e non nasconde la rabbia. “Sei tornato tu e dovevi concentrarti su di me. Io posso stare benissimo da sola”, afferma una furiosa Roberta che non ha più alcuna intenzione di farsi prendere in giro. “Tu stai uscendo anche con Enzo ed io non posso accettare il numero di altre persone?”, chiede Michele riferendosi a Rossella che poi rassicura Roberta. “Abbiamo solo parlato al telefono. Non ci siamo mai visti e non c’è stato alcun tipo di commento”, svela Rossella, ma Roberta non cambia idea – “Non è per te, è il suo gesto che non mi piace” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROBERTA TRA RICCARDO E MICHELE

Roberta Di Padua tra Riccardo Guarnieri e Michele Dentice nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama del trono over non vuole rinunciare alla conoscenza con Riccardo e Michele, ma al centro dello studio, Brunilde mette in guardia Roberta accusando Riccardo di essere un bugiardo. “Tu hai detto che sia io che Roberta non siamo le donne adatte a te”, afferma Brunilde. “E’ la fiera della falsità oggi? Quando avrei detto queste cose?“, ribatte il cavaliere che, tornato in trasmissione, ha deciso di ricominciare a frequentare Roberta con cui, tuttavia, l’amore non è ancora scoppiato. La Di Padua, da parte sua, non nega di essere interessata a Riccardo, ma al tempo stesso, non rinuncia alla conoscenza con Michele nonostante abbiano avuto dei problemi nelle scorse settimane.

RICCARDO GUARNIERI CHIUDE CON ROBERTA DI PADUA

La decisione di Roberta Di Padua di ricominciare a rivedere Michele infastidice Riccardo Guarnieri. “Dovevamo uscire, ma ho rinunciato all’appuntamento perchè ho visto in Roberta un cambiamento da quando è tornato Michele. Mi ha dato fastidio il fatto che non mi abbia detto di Michele e che non mi abbia parlato della sua voglia di concedermi dell’esclusiva. Io posso capire che lei abbia curiosità di conoscere una nuova persona, ma il ritorno di Michele non lo capisco perchè più volte lei ha detto che lui non le ha mai dato ciò che cerca in un uomo”, puntualizza Riccardo. “Può capitare di avere un ripensamento”, risponde Roberta che non capisce la reazione di Riccardo. Michele ribadisce di voler conoscere davvero Roberta e di voler recuperare gli errori fatti in passato. Di fronte alla volontà di Roberta di non chiudere con Dentice, Riccardo decide di fare un passo indietro.



