Roberta Di Padua: triangolo con Andrea Figlio e Nicole Santinelli?/ La verità

Uomini e donne, Roberta Di Padua interessata ad Andrea Foriglio? Esplode il gossip sul triangolo con Nicole Santinelli e…

Roberta Di Padua mette gli occhi su Andrea Foriglio e fa esplodere il gossip di un triangolo a Uomini e donne, con Nicole Santinelli. Quest’ultima é la tronista new-entry nel parterre dei protagonisti, in TV, della popolare trasmissione, dove Roberta Di Padua é ospite veterana al trono over. E chiamato a conoscere nello studio TV, per la quota trono classico, Nicole Santinelli, il nuovo corteggiatore Andrea Foriglio é riuscito a catalizzare su di sé le attenzioni della dama di Cassino e a conquistare la neo tronista. La Di Padua, in particolare, si é palesata folgorata dal fascino del medico moro. Il che dà ora vita al chiacchiericcio in corso, via social, che Roberta Di Padua sia protagonista di un preannunciato poliamore televisivo.

E nel mezzo della polemica, sollevata dagli utenti attivi nel web, che la tacciano di assumere la condotta di femme fatale rubacuori a Uomini e donne, Roberta Di Padua si racconta senza filtri a Uomini e donne magazine. In particolare, in un’intervista concessa alla rivista di Uomini e donne, l’ex di Riccardo Guarnieri spiega le sue “avances” all’osteopata di Roma e di anni più giovane di lei. che avrebbero indispettito Nicole Santinelli.

«Lo so ma non capisco perché lui non era sceso per lei ma per un appuntamento al buio -fa sapere, sul fastidio arrecato alla neo tronista, rispetto all’interesse palesato verso il medico di Roma-. Inoltre sono stata la prima a notarlo (ride)». Insomma, Roberta conferma l’interesse e si darebbe la precedenza nella chance di una conoscenza di Andrea Foriglio, a Uomini e donne, in quella che potrebbe dirsi una frecciatina alla bionda tronista: Roberta ricorda a Nicole che, in origine, Andrea non si sia presentato in tv per lei, ma per l’appuntamento di una conoscenza al buio.

Il retroscena sul numero telefonico: che succede tra Roberta Di Padua e Andrea Foriglio?

E dal suo canto Andrea non disdegnerebbe l’interesse della femme fatale over, Roberta Di Padua. Tanto che, in un ballo registrato a Uomini e donne, Andrea Foriglio si è

avvicinato proprio alla mamma single: “Mi ha spiegato che il motivo per cui non ha preso il mio numero non c’entra nulla con la differenza di età, perché in realtà lui è stato con donne più grandi”, aggiunge la over, snocciolando dei curiosi retroscena sulla nuova conoscenza, che potrebbe minacciare la ricerca dell’amore di Nicole Santinelli a Uomini e donne.

Che un nuovo triangolo stia per avere inizio in TV? La domanda sorge ora spontanea nell’occhio pubblico, appassionato di Uomini e donne.











