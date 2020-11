Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Addio a Michele Dentice, per lei arriva…

Roberta Di Padua non trova pace in amore. La dama del trono over di Uomini e donne, una delle più corteggiate dal parterre maschile e più amate dal pubblico, nell’ultima puntata della settimana del programma di Maria De Filippi, dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, si accomoderà al centro dello studio per dire ufficialmente addio a Michele Dentice. Nonostante problemi e incomprensioni, Roberta, provando un vero interesse per il cavaliere, aveva deciso di dargli comunque una possibilità lasciandolo tranquillo fino alla gara di bodybuilding che avrebbe dovuto fare. Michele, da parte sua, aveva promesso che, dopo la gara, avrebbe preso una decisione. A quanto pare, però, la situazione non è cambiata e, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Roberta, nella puntata odierna, annuncera la sua decisione finale.

ROBERTA DI PADUA E L’ARRIVO DI UN NUOVO PRETENDENTE

Roberta Di Padua ha deciso di chiudere con Michele Dentice e voltare pagina. Per lei, poi, nello studio di Uomini e Donne, nella puntata odierna, arriverà un nuovo cavaliere per conoscere lei e Carlotta che, a sua volta, aveva detto addio a Michele nelle scorse settimane. Nel frattempo, proprio Dentice, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha parlato proprio di Carlotta e della Di Padua. “Mi dispiace che Carlotta metta bocca ancora su di me e sulle mie frequentazioni. Sono stato sincero nei suoi confronti palesando la mia preferenza per Roberta. […] Roberta ha un carattere particolare. A volte i suoi atteggiamenti nei miei confronti sono sbagliati. Mi sembra abbia una personalità che vuole primeggiare ma in modo un pò eccessivo, impuntadosi per ottenere quello che vuole”.



