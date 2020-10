Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Davide Donadei pazzo di lei: “Corteggiami”

Roberta Di Padua conquista tutti. La dama del trono over, si presenta sulla passerella di Uomini e Donne con un competo intimo nero con un pantaoncino sul quale ha indossato una camicia bianca da uomo. In passerella si è presentata a piedi nudi con un bicchiere di vino tra le mani. Dopo aver sfilato con una musica lenta, ha incantato tutti muovendosi in modo sensuale con sulle note di una musica latina. Una sfilata che ha conquistato tutti, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari. La bionda opinionista ha dato 10 a Roberta che ha conquistato voti altissimi e tantissimi complimenti. Oltre ad aver strappato i complimenti dei cavalieri del trono over, Roberta ha conquistato gli applausi anche dei due tronisti Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

ROBERTA DI PADUA CONQUISTA DAVIDE DONADEI: “E’ LA MIA PUPILLA”

Davide Donadei non nasconde di essere stato travolto da una marea di emozioni nel vedere Roberta Di Padua sfilare con la sua sensualità. “Davide che voto le daresti?”, le chiede Maria De Filippi. “Non basterebbero due palette”, risponde il 25enne tronista pugliese. “Roberta complimenti, corteggiami“, aggiunge il tronista che non nasconde di poter fare pazzie per una donna come Roberta. Lo sguardo del tronista non passa inosservato alle sue corteggiatrici che lo esortano a mantenere il controllo. “Maria hai fatto la scelta giusta, quest’anno, ad unire i due troni” – aggiunge invece Davide, felice di poter assistere alle sfilate del trono over. “La mia pupilla non piò non vincere questa sfiata”, conclude ancora Davide che, però, assiste al trionfo di Carlotta.



