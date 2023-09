ROBERTA DI PADUA, LITE CON CLAUDIA A UOMINI E DONNE/ “Se esci con più persone nel programma…”

Roberta Di Padua contro Claudia

Roberta Di Padua perde la pazienza con Claudia, una dama del parterre del trono over. Tutto nasce quando Claudia racconta di essere uscita con più uomini baciando Alessio. “Ma tu, nella vita, esci contemporaneamente con più persone?”, chiede Roberta. “Il programma lo prevede”, è la risposta di Roberta che poi sbotta. “Il programma non prevede un caz*o perché non si firma alcun regolamento. Questo programma è lo specchio della società e quello che si fa qua si fa anche fuori. Preferisco stare da sola e non uscire con persone finte”, sbotta la dama.

“Vorrei precisare che il programma non prevede l’uscita con più persona, ma solo di conoscere chi ti piace”, interviene Maria De Filippi mentre Alessio difende la posizione di Claudia spiegando di voler essere libero di conoscere più persone perché all’esclusiva ci si arriva a piccoli passi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Roberta Di Padua e i consigli d’amore di Barbara De Santi

Roberta Di Padua continua ad essere molto corteggiata nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over è protagonista della trasmissione da diverso tempo e, nel corso delle varie stagioni, ha avuto diverse frequentazioni. Roberta, però, non ha ancora trovato l’uomo della sua vita e, con l’inizio della nuova stagione, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. Per Roberta, così, la redazione sta ricevendo diverse richieste di corteggiamento e, in studio, è arrivato un signore 47enne di Bergamo. Padre di due figli, però, non ha colpito fisicamente Roberta.

La Di Padua, infatti, ha spiegato di dare molta importanza all’aspetto fisico e di cominciare una conoscenza anche basandosi sull’impatto visivo e sull’attrazione. Di fronte alla scelta di Roberta di eliminarlo, Barbara De Santi le ha così consigliato di non fermarsi alla prima impressione svelandole di aver vissuto il suo grande amore con una persone che, inizialmente, non le piaceva.

Roberta Di Padua e Claudia rivali a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Roberta Di Padua si ritrova ad essere la protagonista di una discussione con Claudia, altra dama del parterre femminile del trono over. Tra le due dame non c’è molta simpatia, ma per il momento, non si conosce il motivo della discussione.

Entrambe schiette e dirette e con tanta voglia di trovare l’amore, Roberta e Claudia litigheranno per un comune interesse per uno dei cavalieri del parterre? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.











