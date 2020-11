Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Scontro con Michele: “Hai il sedere che sembra…”

Roberta Di Padua prima si scontra con Michele Dentice e poi spiazza tutti con una clamorosa decisione. E’ ciò che accadrà nella puntata odierna di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News della registrazione dello scorso 23 ottobre, Roberta tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con Michele, il cavaliere che, finora, l’ha colpita di più e con cui sperava di poter vivere una conoscenza serena. Tra Michele e Roberta, però, le incomprensioni continuano ed oggi non mancheranno i colpi di scena a causa di un vocale in cui il cavaliere criticherà Roberta. “Ha un sedere che sembra un portaaerei“, saranno le parole dette da Michele che scateneranno un durissimo scontro in studio provocando una forte delusione in Roberta.

ROBERTA DI PADUA, QUATTRO PRETENDENTI PER LEI

Roberta Di Padua è considerata una delle donne più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne anche se, finora, non ha ancora trovato il suo grande amore. Nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi, al cospetto di Roberta arriveranno ben quattro cavalieri. Roberta, però, spiazzerà tutti mandandoli a casa. Il motivo? Michele Dentice. Nonostante abbia più volte ribadito di voler chiudere con lui e di sentirsi sminuiti e non compresa dal cavaliere, reo di non essere abbastanza presente, Roberta ribadirà tutto il suo interesse annunciando di voler continuare a conoscerlo nonostante milla dubbi. Come reagiranno Michele e il parterre del trono over? Lo scopriremo tra pochissimo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.



