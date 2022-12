Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Seduce in passerella, ma Tina Cipollari…

Roberta Di Padua torna a sfilare a Uomini e Donne

Tornano le sfilate a Uomini e Donne e la prima della stagione viene dedicate alle dame del trono over pronta ad incantare, ma anche a dare vita a dinamiche interessanti con le opinioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il tema della prima sfilata è “Cocktail d’amore con te” e la prima a salire in passerella è Roberta Di Padua. La dama che, nelle ultime settimane è stata al centro di discussioni varie con Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è salita in passerella sfoggiando tutta la sua sensualità.

“Chi è la prima?”, chiede Tina Cipollari a Maria De Filippi che annuncia la sfilata con i cavalieri del trono over pronti a giudicare tutte le dame che hanno accettato di mettersi in gioco.

Roberta Di Padua incanta a Uomini e Donne

Maria De Filippi annuncia che la prima a sfilare è Roberta Di Padua. “Allora metto subito tre”, annuncia Tina Cipollari. “I tuoi voti non valgono”, aggiunge la conduttrice tra le proteste di Tina che è pronta a giudicare tutte le dame. In passerella arriva così una Roberta bellissima con un look intimo total black con cui incanta il parterre maschile e non solo.

Grande sensualità da parte della dama che conquista anche i consensi del tronista Federico Dainese che apprezza particolarmente le curve della dama che è ancora alla ricerca dell’amore. La sfilata in cui ha incantato con la sua bellezza le permetterà di trovare il principe azzurro?

