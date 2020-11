ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ “L’abito da sposa è il sogno di tutti”: Michele…

Bocciata da Anahi, Roberta Di Padua conquista tutti voti altissimi da parte dei cavalieri del trono over di Uomini e donne. “Nella vita non va sempre bene, ma non bisogna mai smettere di crederci e noi qui abbiamo un grande esempio come Gemma”, afferma Roberta dopo aver sfilato. Il voto più alto è sicuramente quello di Michele che le dà 10. “Ti risposeresti?”, chiede Maria De Filippia Michele. “Sono stato sposato cinque anni e sono papà di un bambino di cinque anni. Non mi risposerei, ma in me c’è sempre l’idea di famiglia”, afferma il cavaliere. “Pensavo scappasse”, aggiunge ironicamente Giani Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROBERTA DI PADUA PROTAGONISTA DELLA SFILATA

Il momento più atteso della registrazione di Uomini e Donne dello scorso 31 ottobre sta per arrivare. La puntata in onda oggi del dating show di canale 5 si concluderà con la sfilata femminile. Dopo le indagini sul rapporto tra Aurora Tropea e Giancarlo, nello studio di Cinecittà, torneranno i sorrisi grazie alla sfilata femminile. Le dame del parterre del trono over sfileranno interpretando un loro sogno d’amore. Ogni donna sarà libera di indossare l’abito che più rappresenta quello che è sempre stato un sogno d’amore. Alla sfilata parteciperanno molte dame del parterre. Tra tutte, spiccherà Roberta Di Padua che, dopo aver incantato Davide Donadei con sua la sensualità, oggi tirerà fuori anche il suo lato più romantico. La scelta di Roberta, infatti, stupirà piacevolmente tutti.

ROBERTA DI PADUA SFILA IN ABITO DA SPOSA A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Roberta Di Padua sfilerà sulla passerella di Uomini e Donne in abito da sposa. La dama, reduce dalla delusione vissuta con Michele Dentice a cui ha detto addio dopo aver provato a far funzionare il rapporto, lancerà così un segnale a tutti i suoi futuri corteggiatori. Roberta non si nasconde svelando di sognare i fiori d’arancio. La scelta della Di Padua conquisterà sia le altre donne del parterre che gli uomini che le regaleranno voti altissimi. Anche Michele apprezzerà l’abito di Roberta dandole un 10. Roberta, dunque, sarà la vincitrice della sfilata? Lo scopriremo tra pochissimo con l’inizio della nuova puntata.

