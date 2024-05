Roberta Di Padua: vacanza d’amore il Primo Maggio con Alessandro Vicinanza/ Le foto degli ex Uomini e donne

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano al centro del gossip dopo l’uscita di scena

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono ormai una coppia consolidata dopo l’uscita di scena da Uomini e donne. O almeno questo é quanto si rileva tra i nuovi post rilasciati dagli storici volti di Uomini e donne via Instagram.

“Quel filo di noi”, scrive una romantica Roberta Di Padua a corredo di un post condiviso sul re dei social, Instagram. Il post in questione, che fa ora incetta di interazioni social di entusiasmo da parte degli utenti, tra like, commenti e condivisioni entusiasti, immortala Roberta mentre si lascia andare alle effusioni amorose con l’imprenditore conosciuto al trono over di Uomini e donne. Di recente i due protagonisti del post d’amore del momento uscivano di scena dandosi l’esclusiva come nuova coppia del dating show di Maria De Filippi.

É crisi d’amore per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza?

E a dispetto del gossip che li vedrebbe a rischio di una crisi d’amore dopo la frequentazione avviata a Uomini e donne, Roberta e Alessandro si lasciano immortalare insieme nel mezzo della vacanza del lungo ponte tra il 25 aprile in cui ricorre la Festa della Liberazione, e il Primo maggio, la festività del lavoro e i diritti dei lavoratori.

Il post d’amore include una carrellata di scatti che immortalano la coppia uscente di Uomini e donne, dove non manca l’immagine al bacio passionale di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Insomma, sembra proprio che regni il fuoco dell’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nonostante molti tra gli utenti nel web siano pronti a scommettere che i due volti uscenti di Uomini e donne siano in crisi dal momento che sono ormai lontani dai riflettori. Questo anche perché tacciati di essere interessati alla visibilità più che alla vicinanza della dolce metà.













