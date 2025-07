Cristina Plevani, chi sono Roberta e Caterina? Le amiche inseparabili che la sostengono anche all’Isola 2025: ecco tutto su di loro e un retroscena choc.

Cristina Plevani è amata da tutti. La potremmo definire senza ombra di dubbio la “concorrente per eccellenza” dei reality più celebri come il Grande Fratello dove è stata vincitrice nella prima edizione del 2000 e oggi è finalista all’Isola dei Famosi 2025 dove si sta distinguendo per il suo carattere solare, sincero, a tratti puntiglioso ma sempre aperto al confronto. In tutto ciò, a sostenerla ci sono due care amiche che non hanno mai smesso di fare il tifo per lei, si chiamano Roberta e Caterina.

A Verissimo Cristina Plevani aveva raccontato qualcosa su di loro, svelando come si fossero conosciute. Roberta era infatti la sua vicina di casa, mentre Caterina è la figlia. “Io ho avuto una convivenza con il papà di Caterina, per soli tre mesi“, aveva detto a Silvia Toffanin: “Lei mi ha adorato subito (si riferisce a Caterina ndr) e sono diventata molto amica dell’ex moglie”. Cristina Plevani racconta che nonostante la pessima storia dietro a livello amoroso, loro sono entrate nella sua vita e oggi portano avanti una delle amicizie più strette che ha.

Cristina Plevani, l’amica Caterina parla di lei: “Simpatia estrema e sincerità pungente“

Dunque, Roberta e Caterina sono le amiche di Cristina Plevani, la quale ha descritto la loro amicizia con grande affetto a Verissimo davanti a Silvia Toffanin dove ha rivelato per la prima volta qualcosa in più sulla sua sfera privata. A metà giugno, l’amica della concorrente de l’Isola dei Famosi 2025 aveva parlato della Plevani spendendo parole dolcissime: “Di Cristina ho scoperto una grandissima forza, una simpatia estrema“, ha spiegato, “La sua sincerità a volte può essere anche pungente. Conosce tante persone ma da confidenza a poche di queste. Ci aiutiamo a vicenda, ci rispettiamo molto e ci vogliamo molto bene. Ha un cagnolino che si chiama Nano ed è bellissimo“.