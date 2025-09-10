Ecco chi sono Roberta e Dario che hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Matrimonio a prima vista 15

Su Real Time andrà in onda la nuova edizione di Matrimonio a prima vista 15 dove dei perfetti sconosciuti si sposeranno per poi vedere se gli esperti ci avranno azzeccato oppure se avranno preso l’ennesimo granchio come ormai succede ogni anno. Tra le coppie partecipanti anche quella composta da Roberta e Dario. Iniziamo a scoprire per prima la donna che ha deciso di mettersi alla prova in questo programma.

Roberta Bordonaro ha 34 anni ed è di Caltanissetta. Di professione fa la clinic manager in uno studio dentistico e da anni vive nella città di Milano. Dato che il suo lavoro le permette di stare a contatto con le persone lo ama. I suoi genitori sono un esempio di amore perfetto perché sono sposati da 35 anni. Non è figlia unica, ma ha un fratello più piccolo che vive ancora in Sicilia. nel tempo libero ama leggere, ascoltare la musica e cucinare. Si prende del tempo per sé, ma le piace anche uscire con le amiche.

Dario Del Vecchio di Matrimonio a prima vista 15: suo padre è morto nel 2016

E chi è, invece, Dario Del Vecchio che ha deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista 15? Ha 37 anni, è di Bari, e lavora come videomaker dopo una laurea magistrale e un master in comunicazione. Lavora anche come operatore grafico per eventi sportivi. Tutti i suoi amici più cari vivono a Bari mentre lui si è stabilito a Milano. Con la madre e la sorella ha un bellissimo apporto e nel tempo libero ama correre, pedalare e fare degli sport che hanno a che fare con l’acqua.

Purtroppo suo padre è morto nel 2016 e ne ha sofferto tantissimo perché avevano un legame molto stretto. Cosa succederà in quest’edizione? Riuscirà a costruire un rapporto sentimentale stretto con Roberta? Non bisognerà far altro che seguire le puntate settimana dopo settimana.

