Roberta e Samuele di Uomini e Donne in crisi?/ “Ognuno ha la sua vita, ma…”

Roberta e Samuele: la coppia di Uomini e Donne già in crisi?

Aria di crisi tra Roberta Giusti e Samuele Carniani? Da qualche giorno la coppia nata a Uomini e Donne non condivide foto sui social, per questo motivo molti fan si sono preoccupati che potesse essere successo qualcosa tra loro. L’ultima foto di coppia, infatti, risale allo scorso 16 giugno, quando Roberta ha pubblicato una serie di scatti con Samuele per festeggiare i loro primi 6 mesi insieme. Di fronte alle numerose domande allarmate, l’ex tronista ah deciso di rispondere spiegando cosa sta davvero accadendo: Roberta e Samuele stanno ancora insieme! “Ne approfitto subito per chiarire la cosa visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse, lui è tornato ad Arezzo e mio alterno tra Roma e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa ma stiamo affrontando la distanza”, ha scritto Roberta rispondendo ad alcune domande dei fan.

Uomini e donne, Chiara Rabbi, è crisi con Davide Donadei/ "Mi spiace se sono sparita"

Roberta e Samuele: convivenza rimandata

Roberta Giusti ha spiegato che in questo momento lei e Samuele Carniani non vivono più insieme, avendo ripreso in mano e loro vite dopo i mesi vissuti nello studio di Uomini e Donne: “ Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme) ma le cose vanno bene. Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire a incastrare tutto”. Infine l’ex tronista ha precisato: “Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati”. Tra le tante domande dei fan c’è anche chi le ha chiesto chiarimenti sulla convivenza di cui avevano parlato in passato: “Abbiamo solo rimandato, non temete! Dicamo che le necessità sono cambiate rispetto a gennaio/febbraio e per ora abbiamo deciso di rimanere così e fare su giù nei weekend/momenti liberi”, ha spiegato Roberta, che settimana scorsa ha fatto una sorpresa a Samuele ad Arezzo.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano sbotta prima di Uomini e Donne/ "Non parlate di mio figlio. Denuncerò..."Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi?/ Ecco cosa è accaduto al party del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA