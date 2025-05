Questa sera torna in onda su Canale Cinque L’Isola dei famosi di Veronica Gentili, pronta a raccontare le vicende dei naufraghi, tra le quali troviamo anche Chiara Balistreri, la giovane finita al centro di un caso di cronaca nei mesi scorsi. La ragazza è stata infatti vittima di una relazione tossica con l’ex fidanzato Gabriel, una situazione drammatica che la giovane ha denunciato sui social. Ma chi è la mamma di Chiara Balistreri? Roberta Etzi è una figura centrale nella vita della concorrente dell’Isola dei famosi, con madre e figlia che hanno fortunatamente portato avanti negli anni uno speciale rapporto. Roberta Etzi ha sempre supportato da vicino la figlia Chiara Balistreri, svolgendo un ruolo di supporto negli anni in cui la ragazza ha vissuto la sfortunata storia d’amore con Gabriel.

Roberta Etzi denunciò le violenze alle autorità, ottenendo in cambio solamente la decisione dei servizi sociali di vedersela allontanare per finire in una comunità protetta, ma dalla struttura la figlia scappò per tornare ai tempi tra le braccia dell’ex fidanzato Gabriel. Per quanto riguarda la vita privata di Roberta Etzi, non sono molte le informazioni disponibili, non è dato sapersi dunque se nella vita della donna ci sia spazio per altri figli.

Roberta Etzi e il rapporto con la figlia Chiara Balistreri

Non sono molte le informazioni riguardanti la mamma di Chiara Balistreri, ma sappiamo che nel corso della sua vita non ha mai fatto mancare il suo supporto alla figlia, in particolare nei momenti di maggior difficoltà.

Per Roberta Etzi gli ultimi anni sono stati chiaramente molto complicati, con la donna che ha raccontato anche nel corso di una puntata di Chi l’ha visto, dicendosi determinata a battersi per fare in modo che non si verifichino più situazioni come quelle riguardanti la figlia, che ha seriamente rischiato di essere una vittima di femminicidio vista la sua relazione con Gabriel.

