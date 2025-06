Roberta Etzi è la mamma di Chiara Balistreri, concorrente dell'Isola dei Famosi 2025: la loro è una storia di grande forza e supporto

La storia di Chiara Balistreri è ormai ben nota al pubblico di Canale 5: la ragazza si è fatta portavoce di tante donne vittime di violenza da parte dei propri partner, denunciando pubblicamente l’ex violento e quanto da lui fattole. Al suo fianco, in questa drammatica vicenda, c’è sempre stata la sua mamma, Roberta Etzi, una donna che ha dimostrato grande forza così come sua figlia. Ed è proprio del rapporto con sua mamma che Chiara ha recentemente parlato all’Isola dei Famosi 2025.

Chiara Balistreri si è detta in colpa nei confronti di sua mamma Roberta, dicendosi spesso assente. Ha ammesso di essere spesso presa dalle sue cose al punto da non chiamarla per giorni e, anzi, di sentirla spesso solo per chiederle favori. Un comportamento a cui ha avuto modo di pensare nel corso di queste settimane all’Isola dei Famosi, dove c’è molto tempo per riflettere sulla propria vita.

Roberta Etzi è la mamma di Chiara Balistreri: il supporto all’Isola dei Famosi 2025

È per questo che, una volta finita la sua avventura in Honduras, Chiara Balistreri ha un progetto: quello di fare una vacanza insieme alla sua mamma. Roberta Etzi, dal suo canto, è sempre al fianco della figlia, anche in questa sua avventura televisiva. Finora è spesso stata ospite in studio, esponendosi in prima persona per difenderla o semplicemente darle supporto dall’Italia. Recentemente ha fatto sentire la sua voce di fronte alle accuse di Jasmin Salvati contro la figlia, che hanno scatenato pesanti critiche nei confronti della naufraga. Non è da escludere che mamma Roberta sia questa sera in studio, su Canale 5, proprio per supportare ancora una volta la figlia che, in questa settima puntata, rischia di dover abbandonare il programma perché al televoto.

