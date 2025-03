Nuovamente ospite del salotto di Silvia Toffanin per Verissimo, Chiara Balistreri racconterà ancora una volta la sua storia di violenze subite dall’ex Gabriel nel corso delle quali è sempre stata supportata da sua mamma Roberta Etzi che – immaginiamo – potrebbe fare una breve comparsa in studio per salutare la figlia: al di là della vicenda di Chiara – che comunque a breve ripercorreremo a grandi linee – tra queste righe vorremmo concentrarci di più sulla figura di Roberta Etzi e sul ruolo (per certi versi fondamentale) che ha avuto in questa intera – e certamente brutta – vicenda che sembra essersi conclusa.

Partendo proprio dalla storia di Chiara Balistrari – prima di arrivare alla mamma, Roberta Etzi -, vale sommariamente la pena ricordare che per anni ha frequentato l’ex Gabriel, cadendo in una vera e propria spirale di violenza e soprusi che sono culminati (dopo alcuni tira e molla) con una violenta aggressione nel corso della quale le ruppe il naso a pugni: Chiara denunciò, senza sapere che da lì sarebbero passati ancora quasi tre anni prima di per vedere Gabriel assicurato alla giustizia e poter mettere una pietra sulla dolorosa vicenda.

Chi è Roberta Etzi, mamma di Chiara Balistreri: fu testimone delle violenze e le denunciò diversi anni prima del naso rotto

Passando alla mamma di Chiara, su Roberta Etzi non sappiamo quasi nulla dal punto di vista della vita privata se non che parrebbe avere più figli, senza mai aver precisato quanti effettivamente siano: fu proprio lei a rendersi conto per prima che la figlia era vittima di una relazione tossica e violenta, senza riuscire – tuttavia – a fare qualcosa per salvare la ragazza; ricordando distintamente la preoccupazione di vederla uscire con lui e tornare a casa con segni e lividi, ma anche i momenti in cui dormiva con la testa sopra al cellulare con la costante paura di una telefonata che non averebbe mai voluto sentire.

In un’occasione – quando Chiara era ancora minorenne – Roberta Etzi denunciò le violenze alle autorità, ottenendo in cambio solamente la decisione dei servizi sociali di vedersela allontanare per finire in una comunità protetta dalla quale la figlia scappò per tornare dall’ex Gabriel; mentre finalmente oggi anche lei può dire di essersi libera e di essersi tolta un macigno che da anni le schiacciava la testa il cuore dopo l’arresto di Gabriel.