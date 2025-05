È uno degli attori più noti e amati della TV italiana, protagonista di molte fiction iconiche come R.I.S, ma quando si parla di vita privata, Lorenzo Flaherty preferisce mantenere riserbo. Tuttavia, non sono mancate occasioni televisive durante le quali l’attore si è un po’ sbottonato riguardo a ciò che accade nella sua vita lontano dai riflettori, a partire dai suoi due matrimoni.

L’attuale moglie di Flaherty si chiama Roberta Floris. I due stanno insieme dal 2012 e, nel 2015, hanno avuto un figlio, Emilio, che non era però il primo figlio del celebre attore. Prima di incontrare Roberta e di innamorarsene, Lorenzo era sposato con Alessandra Laudadio. I due si sono sposati nel 1992 e sono rimasti insieme fino al 1996, periodo durante il quale è nato il suo primo figlio Andrea.

In una rara intervista nella quale Lorenzo Flaherty ha raccontato del suo privato, ha rivelato che, quando si è sposato per la prima volta aveva soltanto 24 anni. Era, insomma, giovanissimo, e quello è stato un amore fatto di grande trasporto ma anche di aspettative e ben poca consapevolezza. Motivo per il quale il matrimonio non ha retto che pochi anni. L’amore consapevole è arrivato anni dopo, quando ha incontrato Roberta: “dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta.”, ha raccontato l’attore alle pagine del settimanale Nuovo. La loro convivenza è infatti durata 12 anni e la coppia ha anche affrontato un momento di crisi, durante il quale si sono lasciati. Due mesi dopo, tuttavia, “abbiamo capito che non potevamo vivere l’uno senza l’altra e ci siamo sposati”. E oggi sono ancora felici insieme.