Roberta Fontana, chi è la fidanzata di Andrea Montovoli/ Manager e con la passione…

Andrea Montovoli esce finalmente allo scoperto con la fidanzata. La fortunata si chiama Roberta Fontana, è una bellissima ragazza dai capelli lunghi e castani e con la passione per il surf esattamente come l’attore che, durante la permamenza nella casa del Grande Fratello Vip, pur parlando di lei, aveva preferito non svelare la sua identità. Di Roberta Fontana non si sa nulla se non che è la manager dello stesso Andrea come si legge nella descrizione del suo profilo Instagram. Riservata come Andrea, non ama condividere sui social la vita privata e, prima di rendere pubblica la storia, la coppia ha aspettato diverso tempo. Dopo aver trascorso la quarantena e l’intera estate insieme, però, oggi, Andrea Montovoli e la fidanzata Roberta Fontana hanno deciso di ufficializzare il legame pubblicando su Instagram le prime immagini di coppia.

ROBERTA FONTANA E ANDREA MONTOVOLI, FOTO DI COPPIA PER IL COMPLEANNO DI LEI

Il primo a rendere pubblica la storia d’amore è stato Andrea Montovoli che, dopo aver condiviso una foto scattata durante l’estate, ha scritto: “Semplicemente noi”. Poco dopo, anche Roberta Fontana che oggi compie gli anni come si intuisce dal suo post e dai commenti dei followers, si è lasciata andare ad una bellissima dichiarazione. “Il mio regalo più bello?! la FELICITÀ. I sorrisi veri e spontanei. Le cose semplici piene d’ amore. Accorgersi che le persone a me care sono contente perché mi vedono felice. Questo è per me il compleanno…Un anno in più passato ad essere felice. Non è sempre tutto facile e ci sarà sempre qualcuno incapace di capirti…ma le cose belle bisogna viversele e godersele ogni giorno. E con te è così”, ha scritto.





