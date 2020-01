Roberta Girotto, mamma scomparsa da Bovolenta/ Ricerche lungo il fiume: nessun esito

Grande ansia per le sorti di Roberta Girotto, mamma e casalinga di 50 anni della quale si sono perse misteriosamente le tracce lo scorso 20 gennaio, tra le 7 e le 10.30. La donna è scomparsa nella zona di Bovolenta, in provincia di Padova, e la trasmissione Pomeriggio 5 oggi accenderà i riflettori sul caso che sta preoccupando una intera comunità, oltre ovviamente che la sua stessa famiglia. I familiari, dopo non aver visto rincasare la donna, l’hanno cercata nella zona ma senza alcun esito apprezzabile. Come riferisce Il Mattino di Padova, nessuno ha riferito di averla vista, né Roberta avrebbe dei posti abituali che potrebbero facilitare ulteriormente le sue ricerche. Dalle prime informazioni è emerso che la donna sarebbe uscita di casa senza portare con sé del denaro né i documenti personali. A destare i sospetti, il fatto che avesse lasciato a casa anche il suo cellulare. Il figlio 21enne della donna ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri presentando regolare denuncia.

ROBERTA GIROTTO, MAMMA SCOMPARSA: LE RICERCHE

Il giovane Marco Bovo, figlio della mamma 50enne scomparsa ha spiegato che la donna, Roberta Girotto, soffriva di alcuni problemi di salute. Elicotteri e droni in azione non avrebbero finora portato a nulla di concreto. La donna è mamma di tre figli. Le ricerche sono iniziate questa mattina coinvolgendo anche i vigili del fuoco ed i sommozzatori, i quali sono impegnati nell’intera zona. Un intero paese si sta impegnando nelle ricerche della donna che, secondo le testimonianze rese a Pomeriggio 5, avrebbe cenato con degli amici la sera prima ed appariva serena. Roberta è scomparsa intorno alle 8 del mattino, e questo è stato confermato dalle immagini delle telecamere della zona che l’hanno immortalata intorno alle 8.20 prima di sparire per sempre dall’obiettivo. La figlia ha iniziato a chiamarla ma non rispondeva ai suoi messaggi. Come emerso dalla trasmissione la donna indossa una giacca grigia, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica ai piedi. Il capo dei vigili del fuoco ha commentato: “stiamo cercando lungo il fiume con elicottero e con un battello ma al momento non è emerso nulla di preciso e cerchiamo indizi ulteriori, andremo avanti”.

