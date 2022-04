Roberta Giusti e Andrea Nicole di Uomini e Donne positive al Covid/ “Stiamo male…”

Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte sono due delle troniste più apprezzate dell’ultimo anno di Uomini e Donne. Hanno condiviso il percorso sul trono, fianco a fianco, alcuni mesi fa e entrambe sono riuscite a trovare l’amore nello studio di Canale 5. Oggi Roberta è felice insieme a Samuele Carniani, mentre Andrea Nicole prosegue nella sua storia d’amore con Ciprian Aftim.

Perché Ciprian Aftim chiama "Iubi meu" Andrea Nicole?/ Uomini e Donne: il significato

Nelle ultime ore, oltre all’amicizia e al lieto fine da Uomini e Donne, le due ragazze sono accomunate anche da un annuncio fatto su Instagram. Entrambe le ex tronista hanno infatti rivelato di stare poco bene e di aver contratto il Covid. Sia Roberta che Nicole lo hanno svelato con un post pubblicato in una story su Instagram.

Andrea Nicole e Ciprian Aftim pensano al matrimonio/ "Vorremmo avere dei figli…"

Roberta e Andrea Nicole positive al Covid: il messaggio

Roberta Ilaria Giusti, su Instagram, ha così annunciato ai follower di stare poco bene: “Purtroppo da qualche giorno non mi sento molto bene e mi sono monitorata quotidianamente con dei tamponi. Quello di oggi è risultato positivo, mi sono isolata in camera e spero di guarire il prima possibile“. Messaggio simile quello di Andrea Nicole che, come Roberta, ha ammesso di stare poco bene e di aver riscontrato, dopo alcuni tamponi, di aver contratto il Covid. Entrambe, dunque, sono in isolamento, in attesa di guarire e risultare negative. Non sono mancati gli auguri di pronta guarigione dei tanti fan delle due ragazze sui social.

LEGGI ANCHE:

Andrea Nicole: "Alessandro Verdolini? Mai voluto prenderlo in giro"/ "Le scuse..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA