Roberta Giusti e Samuele Carniani di Uomini e Donne si sono lasciati/ “Non vogliamo più che l’altro soffra”

Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati

Un’altra storia d’amore nata a Uomini e Donne è giunta al capolinea. Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati, e hanno deciso di comunicare ai fan la triste notizia con un post pubblicato su Instagram. “Ciao a tutti. Sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione. – ha esordito l’ex tronista, spiegando poi le motivazioni della rottura – Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato.”

Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne è già fidanzato?/ Spunta la segnalazione, lui replica

Da qui la decisione di dirsi addio: “Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa. Perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male.” E ancora: “Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra. E che questa situazione non stava facendo del bene nessuno.”

Brando, il nuovo tronista cacciato da Uomini e Donne?/ "Silurato da Maria De Filippi": indiscrezione choc

Samuele Carniani annuncia la fine della sua storia con Roberta Giusti

Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono incontrati la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Lei tronista, lui corteggiatore, dopo qualche mese di conoscenza nel 2021 è arrivata la scelta. Da allora Roberta e Samuele sono rimasti insieme, fino al recente annuncio condiviso. Dopo l’ex tronista, anche Samuele ha infatti comunicato la fine della loro relazione: “Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia. – ha annunciato – Abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto coraggio di guardarsi negli occhi e da persone mature dire BASTA. Forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato da tutto. Il sentimento c’è stato, c’è ancora e non andrà via in due giorni. E sicuramente non svanisce la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi. Non smetterò mai di dire grazie a tutti coloro che ci hanno amato come coppia e ci ameranno come persone. Vi voglio bene. Samu”

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 agosto 2023/ Nuovi tronisti a rischio? Scontri e prime esterne

© RIPRODUZIONE RISERVATA