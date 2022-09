Roberta Giusti “Luca Salatino al GF Vip? Non lo vedo male”/ “È un personaggio che…”

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022, Roberta Giusti: “Non lo vedo male“

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 figura anche Luca Salatino, protagonista della passata stagione di Uomini e donne. Prima di passare al ruolo di tronista, infatti, è stato corteggiatore di Roberta Giusti, che gli ha invece preferito Samuele Carniani. E proprio Roberta ha commentato la partecipazione del ragazzo al reality di Canale5, intervenuta in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni per MondoTv24.

L’ex tronista ha inizialmente manifestato perplessità sul cast: “Ieri sera mi è parso qualche spezzone su Instagram. Sono un po’ perplessa, forse ne conoscevo due o tre in realtà“. Per poi dire la sua sull’ingresso di Salatino a Cinecittà: “Uno lo conosco bene. Non mi ha sorpreso quando è uscita la notizia, non in negativo, prendi con le pinze quello che sto dicendo, ma è un personaggio che in televisione fa effetto, rende. Quindi secondo me come opportunità ci sta, non lo vedo male all’interno del contesto, lo vedo adatto. Per il resto penso sarà un percorso buono. Penso non faccia danno dai“.

Luca Salatino già protagonista al Grande Fratello Vip 2022

Roberta Giusti si dice dunque convinta che Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022 possa fare bene e dire la sua. Intanto l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne è già diventato protagonista di alcuni momenti clou di questi primi giorni di reality. Non solo il pianto disperato durante un momento di malinconia, dovuto alla lontananza dalla fidanzata Soraia Ceruti. Ma anche la prima litigata con Cristina Quaranta, frutto di una incomprensione che ha comunque agitato le acque tra i due Vipponi di Cinecittà.

Sul fronte opposto, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Roberta Giusti e Samuele Carniani, coppia nata proprio lo scorso anno nello studio di Uomini e donne. La coppia è più affiatata che mai, sebbene abbia dovuto far fronte ad alcune voci di crisi che li vorrebbero ormai distanti. Voci però smentite via social dalla ragazza, che ha spiegato come i due al momento stiano vivendo in due città separate, dopo mesi di convivenza, ma non per una crisi in corso. Al momento, dunque, il loro sogno d’amore sembra procedere a passo spedito.

