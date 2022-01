Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani/ Nuovo anno insieme dopo Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne è ancora in vacanza e tornerà in onda solo lunedì 10 gennaio. Con il ritorno in tv del programma di Maria De Filippi, il pubblico potrà finalmente guardare la puntata della scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista ha scelto il corteggiatore con cui costruire una storia d’amore nel corso di una delle ultime registrazioni del dating show di canale 5. Come hanno ampiamente svelato le anticipazioni del Vicolo delle News, Roberta ha scelto Samuele nonostante il web fosse convinto che la scelta sarebbe ricaduta su Luca.

La puntata in questione, tuttavia, non è stata ancora trasmessa e ciò impedisce ai diretti interessati di pubblicare foto di coppia sui social. I fans, così, si chiedono se i due stiano ancora insieme e se abbiano trascorso insieme le festività. L’indizio che i fans aspettavano è arrivato proprio dai social.

Roberta Ilaria e Samuele: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani procede tutto a gonfie vele. La coppia di Uomini e Donne avrebbe trascorso anche la notte di San Silvestro insieme come si intuisce da un indizio social. Roberta, infatti, ha brindato alla fine del 2021 e all’inizio del 2022 con Andrea Nicole e Ciprian che progettano di andare a convivere.

Come fa notare il portale Coming Soon, Roberta, nelle foto della serata, avrebbe indozzato la giacca di Samuele. Per ora si tratta solo di un indizio. Per ascoltare le prime dichiarazioni di coppia e vedere Roberta e Samuele innamorati nelle prime foto sarà necessario aspettare il ritorno in tv di Uomini e Donne.

