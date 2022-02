Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani tornano a Uomini e Donne/ “Dopo la scelta…”

Un’altra coppia che si è formata nella stagione di Uomini e Donne attualmente in corso è pronta a tornare in studio per raccontare cos’è successo dopo la scelta. Dopo Andrea Nicole e Ciprian che, in puntata, hanno ricevuto le scuse di Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi tornano anche Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. E’ trascorso poco più di un mese dal fatidico giorno in cui è ufficialmente cominciata la storia d’amore ed oggi, nello studio dove si sono incontrati, conosciuti e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono pronti a condividere le proprie emozioni anche con il pubblico che ha seguito la nascita del loro amore.

Ad ascoltare il loro racconto ci sarà anche Luca Salatino che, dopo aver provato a conquistare il cuore di Roberta, dopo il no di quest’ultima, ha accettato l’offerta di Maria De Filippi diventando immediatamente un nuovo tronista.

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: la dedica dopo Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani, dopo Uomini e Donne, sono sempre più uniti e innamorati. La coppia ha potuto trascorrere insieme le festività e trascorre diverso tempo anche con Andrea Nicole e Ciprian con cui è nata una bella amicizia. I fan, invece, continuano a seguirli con affetto sui social e, proprio su Instagram, Samuele si è lasciato andare scrivendo una bellissima dedica d’amore.

“Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirti cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride. Aggiunto: ti amo“, si legge.





