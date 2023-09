Roberta Ilaria Giusti sbotta contro gli hater/ L’ex Uomini e Donne replica ad un commento su Samuele

Roberta Ilaria Giusti e lo sfogo sui social

Roberta Ilaria Giusti sbotta sui social contro gli haters dopo aver letto un commento sull’ex fidanzato Samuele Carniani. L’ex tronista di Uomini e Donne, come riporta Isa e Chia, ha perso la pazienza di fronte al commento di un utente che ha tirato in ballo Samuele a cui ha detto addio dopo due anni d’amore. Un utente, in particolare, ha fatto notare a Roberta di aver avuto del tempo da trascorrere con gli amici ma non per andare da Samuele.

“Strano che il tempo per andare in giro con gli amici lo hai avuto, ma per andare da Samu no”, è il commento dell’utente a cui Roberta ha replicato così – “Strano che non perdete mai mezza occasione per tacere riguardo i cavoli degli altri di cui ovviamente non sapete niente. Pazzesco”, riporta Isa e Chia.

Le parole di Roberta Ilaria Giusti su Samuele Carniani

Samuele Carniani e Roberta Ilaria Giusti hanno annunciato la fine della loro relazione sui social pubblicando un comunicato con cui hanno messo un punto alla storia rispettando quello che c’è stato tra loro. “Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male”, le prime parole.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce neanche la speranza che le cose in futuro possano sistemarsi. Sono grata di tutto l’affetto ricevuto negli ultimi due anni come coppia”.

