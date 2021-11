Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Doppio bacio con Luca e Samuele

Roberta Ilaria Giusti torna al centro dello studio di Uomini e Donne. La giovane tronista, con la sua semplicità, ha conquistato il cuore del pubblico che aspetta di conoscere presto il nome della scelta. Per Roberta non sarà affatto facile scegliere tra Luca e Samuele. Per entrambi prova una forte attrazione e sta provando a conoscerli bene per riuscire a fare una scelta sicura seguendo sia il cuore che la testa. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi?

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Roberta affronterà sia Samuele e Luca con cui è uscita in esterna. Con entrambi ci sono stati baci, ma come reagiranno Luca e Samuele? Roberta non vuole rinunciare a conoscerli anche attraverso un bacio. La reazione di uno dei corteggiatori sarà fondamentale per la scelta finale?

Roberta Ilaria Giusti, la scelta si avvicina?

La scelta di Roberta Ilaria Giusti, sul trono da settembre, si avvicina. Nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi trasmetterà prima l’esterna con Luca e poi quella con Samuele. Luca, dopo aver rivissuto il bacio, non nasconderà la propria felicità che, tuttavia, svanirà quando vedrà il bacio tra Roberta e Samuele.

Roberta spiegherà di stare bene con Luca in ogni situazione, ma di essere anche molto incuriosita da Samuele perchè le mancano ancora dei pezzi da scoprire della sua personalità. La tronista ammette di essere presa da entrambi, ma di essere anche confusa e di non sapere assolutamente chi scegliere. Tuttavia, quando Maria De Filippi le chiederà con chi ballare, sceglierà Samuele.

