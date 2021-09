ROBERTA ILARIA GIUSTI PIANGE A UOMINI E DONNE/ Esce con Samuele e svela…

Dopo aver eliminato tutti i corteggiatori, Roberta ha scelto di conoscere Samuele, un ragazzo che, dopo aver visto il suo video di presentazione, ha chiesto di conoscerla. In esterna, la tronista di Uomini e Donne si racconta a cuore aperto. Raccontando del legame che ha con la madre e del dolore provato per la morte prematura del padre, Roberta non trattiene le lacrime. In studio, la tronista spiega di essersi raccontata con spontaneità avendo trovato in Samuele una persoa semplice con cui è facile parlare. Luca, da parte sua, accetta la scelta di Roberta di conoscere altri ragazzi aggiungendo, tuttavia, di essere una persona gelosa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Roberta Ilaria Giusti elimina tutti i corteggiatori

Il percorso di Roberta Ilaria Giusti sul trono di Uomini e Donne si sta rivelando più difficile del previsto. La giovane tronista che ha stupito tutti per la semplicità e il racconto d’amore e di dolore che ha fatto della sua vita, colpita dalla prematura morte del padre, non ha ancora trovato, tra i ragazzi che hanno partecipato all’appuntamento al buio decidendo poi di corteggiarla ciò che sta cercando. Roberta, nel video di presentazione, ha dichiarato di volere una persona che le permetta anche di sentirsi fragile e che soprattutto riesca a conquistare la sua fiducia.

Roberta Ilaria, finora, non si è lasciata totalmente andare, ma nei suoi corteggiatori non ha trovato ciò che desidera al punto da aver scelto di eliminare tutti i ragazzi tranne uno.

Roberta Ilaria Giusti: Luca sarà la sua scelta a Uomini e Donne?

L’unico corteggiatore che Roberta Ilaria Giusti ha deciso di tenere è Luca, lo chef-pugile che, con la sua schiettezza e sincerità, ha attirato le attenzioni della tronista che ha ammesso di essere molto interessata a lui e di voler portare avanti la conoscenza.

Anche Luca ha ammesso di voler conoscere sinceramente la tronista e di volersi mostrare esattamente per la persona che è. La semplicità e l’atteggiamento umile con cui si sta rapportando alla tronista ha conquistato anche il pubblico, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

