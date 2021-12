Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Guerra tra Luca e Samuele: “Non scappo…”

Il momento della messa in onda della scelta di Roberta Ilaria Giusti si avvicina sempre di più. Nella puntata di Uomini e Donne, dopo il momento dedicato a Marika Geraci in cui è stata coinvolta anche la mamma di Roberta, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la tronista che pare aver il cuore diviso a metà: da una parte c’è Samuele e dall’altra c’è Luca. Due corteggiatori profondamente diversi caratterialmente e fisicamente che stanno mettendo in crisi Roberta la quale ha puù volte spiegato di non riuscire a decidere.

Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne/ Sfogo contro il cavaliere Luigi

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 20 dicembre, in esterna, Samuele ha così espresso le proprie perplessità su Luca e il suo atteggiamento. Luca, infatti, più volte ha lasciato la trasmissione dopo una discussione con Roberta che è poi andato a cercarlo. Dopo la scorsa puntata, così, Samuele sottolinea le profonde differenze del suo carattere da quello di Luca.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Scoppia la passione con Leonardo?

Roberta Ilaria Giusti tra Luca e Samuele a Uomini e Donne

“Non scappo”, ha detto Samuele facendo notare a Roberta Ilaria Giusti tutte le volte in cui Luca ha preferito non presentarsi in studio. “Non sono abituato a scappare”, aggiunge ancora Samuele. Maria De Filippi, poi, manda in onda l’esterna di Roberta e Luca. Un’esterna particolare in cui la tronista ha preferito non presentarsi facendo recapitare a Luca una lettera.

L’atteggiamento di quest’ultimo spinge le dame del parterre ad intervenire. La signora Nadia, in particolare, dice: “Sono convinta che Roberta sceglierà Luca, ma devi stare attento perchè facendo così rischi di perderla. Non scappare, affronta le situazione di petto”,

Letizia, mamma di Roberta Ilaria Giusti/ A Uomini e Donne rivale di Marika?

© RIPRODUZIONE RISERVATA