Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Lettera da Samuele: “Avevo bisogno di fare…”

Il percorso di Roberta Ilaria Giusti sta diventando sempre più importante. La tronista di Uomini e Donne ha ormai scelto di concentrarsi sulla conoscenza di Samuele e Luca. Entrambi molto diversi, sia fisicamente che caratterialmente, Luca e Samuele hanno conquistato le attenzioni di Roberta per motivi diversi. Molto presa da entrambi, la tronista non ha resistito baciando entrambi e scatenando la reazione sia di Samuele che di Luca. Il primo che ha dichiarato di essersi innamorato, non ha nascosto la propria delusione così come Luca che non ha trattenuto le lacrime nel vedere Roberta baciare il rivale.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Roberta si è confrontata con Luca. Quest’ultimo, dopo aver pianto e aver ammesso di essere infastidito nel vederla accanto a Samuele, ha deciso di concentrarsi sul loro rapporto evitando di reagire male di fronte alla sua esterna con Samuele il quale ha deciso di scrivere una lettera a Roberta.

La lettera di Samuele a Roberta Ilaria Giusti

Dopo il bacio con Samuele e la reazione di Luca, Roberta Ilaria Giusti ha scelto di portare in esterna solo quest’ultimo. Tornati in studio, Samuele che è rimasto a casa, sentendo la sua mancanza e volendo fare qualcosa per farle sentire la sua presenza, ha deciso di scriverle una lettera in cui racconta di pensare spesso a lei.

Un gesto che la tronista ha particolarmente apprezzato anche se ha poi scelto di ballare con Luca. Il momento della scelta, dunque, si avvicina. Per ora, Roberta è ancora combattuta tra Samuele e Luca: riuscirà a capire presto per chi batte il suo cuore?

