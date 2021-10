Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Luca assente: “Era a cena con una ragazza”

Colpo di scena a Uomini e Donne nel corso della puntata trasmessa il 26 ottobre. Dopo il momento dedicato a Marcello e Marika, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Roberta Ilaria Giusti che, oltre che Luca, sta conoscendo anche Samuele per cui, nella scorsa puntata, ha speso delle belle parole che hanno spinto Luca ad abbandonare lo studio.

Dopo quel momento, Roberta ha visto Samuele mentre con Luca non ci sono novità. I due, non sono non si sono visti, ma Luca ha deciso anche di non presentarsi in trasmissione deludendo fortemente la tronista che non nasconde il proprio stato d’animo. “Sapevo che non sarebbe venuto dopo che l’altra volta è andato via solo perchè stavo difendendo Samuele”, sostiene Roberta Ilaria Giusti che è convinta che Luca abbia trovato una scusa per non presentarsi in studio e lasciare il programma.

Roberta Ilaria Giusti: Luca lascia Uomini e Donne?

Roberta Ilaria Giusti, dopo aver mostrato le foto del suo passato a Luca, non si aspettava la sua assenza nello studio di Uomini e Donne. “Alcune mie amiche mi hanno mandato uno screen in cui era a cena con una ragazza. All’inizio non ho dato importanza alla cosa, oggi sì”, ha ammesso la tronista convinta che abbia trovato una scusa per non presentarsi.

Gianni Sperti, però, è convinto che Luca tornerà presto perchè “altrimenti sarebbe un attore”. Cosa accadrà, dunque, tra Luca e Roberta? Il corteggiatore tornerà in trasmissione per conquistare definitivamente il cuore della tronista?

