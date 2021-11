Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Luca in crisi: “Ha sminuito il nostro bacio”

Roberta Ilaria Giusti, dopo essere uscita per due volte consecutive con Samuele che le ha aperto il cuore parlandole della sua famiglia e ammettendo di essere innamorato e di volerla avere accanto come fidanzata, ha scelto, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, di uscire nuovamente con Luca. Quest’ultimo è stato il primo corteggiatore che ha immediatamente conquistato le attenzioni di Roberta con sincerità e schiettezza. Luca, al contrario di Samuele, non ha parlato di innamoramento, ma ha comunque ammesso di provare un sentimento forte e di non gradire quando la vede accanto a Samuele.

IDA PLATANO E DIEGO TAVANI, UOMINI E DONNE/ Lei lo sceglie, lui: "Non me la sento"

Dopo aver lasciato a casa Luca per qualche settimana avendo solo un’esterna a disposizione e preferendo vedere Samuele, Roberta lo ha portato nuovamente in esterna, ma non tutto è andato nel verso giusto.

Roberta Ilaria Giusti lascia l’esterna con Luca a Uomini e Donne

Esterna litigiosa tra Roberta Ilaria Giusti e Luca nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Luca spiega di non aver gradito la scelta della tronista di non uscire con lui spiegando di essersi sentito sminuito soprattutto perchè la scelta di Roberta di non uscire con lui è arrivata dopo il bacio.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovi corteggiatori per la dama? Tina colpisce ancora

“E’ come se avesse sminuito il nostro bacio”, ammette Luca in studio. “Ti avevo spiegato di voler uscire con Samuele per concludere un discorso. Ho provato ad avere un contatto con te, ma avevo solo un’esterna a disposizione”, spiega la tronista dopo aver visto il filmato dell’esterna conclusa con l’allontanamento di lei. Luca, dunque, dirà addio a Roberta o quest’ultima riuscirà a riconquistare la fiducia del corteggiatore?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 novembre: nuovo cavaliere per Gemma Galgani

© RIPRODUZIONE RISERVATA