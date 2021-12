Roberta Ilaria Giusti, Uomini e donne/ “Nella prossima puntata scelgo”

Il percorso sul trono di Uomini e donne di Roberta Ilaria Giusti è agli sgoccioli. La tronista, protagonista di un trono emozionante e ricco di colpi di scena, Molto presa sia da Samuele che da Luca, dopo aver conosciuto bene entrambi, Roberta ha deciso di mettere fine alla sua avventura facendo la fatidica scelta. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dopo la dura discussione tra Armando Incarnato e Marika Geraci, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la tronista che rivive le emozioni vissute in esterna con Luca, annuncia la data della scelta.

In esterna, tra Luca e Roberta, le incomprensioni vengono messa da parte. La frequentazione tra i due è andata avanti tra alti e bassi e, dopo l’ultima discussione che ha portato Luca a non tornare in studio, salvo cambiare idea dopo aver ricevuto una lettera da Roberta, tra i due è scattato il bacio.

Roberta Ilaria Giusti annuncia la data della scelta

In esterna, Luca e Roberta Ilaria Giusti si sono anche baciati. In studio, Samuele non nasconde la propria delusione, convinto che sarà proprio Luca la scelta. Il momento della verità arriverà nella prossima puntata. La tronista, infatti, prima di lasciare il centro dello studio, fa l’annuncio inaspettato.

“Voglio trascorrere una giornata con entrambi e poi scegliere nella prossima registrazione”, ha detto Roberta. Un annuncio che ha spiazzato sia Luca che Samuele, entrambi convinti di non essere la scelta.

