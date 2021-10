ROBERTA ILARIA GIUSTI, UOMINI E DONNE/ “Di Luca mi fido. Volevo ringraziarlo…”

Roberta Ilaria Giusti non nasconde il proprio interesse nei confronti di Luca. Dopo un’esterna semplice, ma molto emozionante che ha colpito i protagonisti, ma anche gli opinionisti e il pubblico, Luca e Roberta, al centro dello studio, confermano di essere molto interessati l’uno all’altra. “Mi fido di lui e volevo ringraziarlo per i fiori”, ha spiegato Roberta. “Luca ti sei preso una cotta per lei?”, chiede Maria De Filippi. “Ho in testa solo lei e poi il contesto che ti costringe a non poterla vedere quando vuoi ti fa sentire la mancanza di quella persona”, risponde il corteggiatore che poi vede anche l’esterna di conoscenza di Roberta con Tommaso che, in un’esterna, è riuscito a stuzzicare l’interesse della tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuovi corteggiatori per Roberta Ilaria Giusti

Il trono di Roberta Ilaria Giusti non è ancora entrato nel vivo. La tronista che ha instaurato uno splendido legame con la collega Andrea Nicole, sta procedendo a piccoli passi nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Tra tutti quelli giunti nello studio di Uomini e Donne per l’appuntamento al buio, Roberta si è concentrata su Luca, il pugile-chef che ha conquistato le sue attenzioni non solo per l’aspetto fisico, ma anche per la semplicità. Tuttavia, nonostante il feeling, Roberta non vuole fermarsi solo alla sua conoscenza e, dopo aver eliminato tutti gli altri corteggiatori, è pronta a concentrarsi su altri pretendenti.

Oltre a Luca, tuttavia, anche Samule ha fatto provare grandi emozioni alla tronista che, schietta e sincera, vuole trovate un uomo che le permetta di mostrare anche le proprie fragilità e, soprattutto, che riesca a conquistare la sua fiducia. Riuscirà a trovare ciò che sta cercando?

Roberta Ilaria Giusti alla ricerca del grande amore

Con una grande voglia d’innamorarsi, Roberta Ilaria Giusti ha accettato con entusiasmo il trono di Uomini e Donne sperando di trovare il suo principe azzurro. Finora, il pubblico è convinto che Luca abbia buone chance di conquistare il cuore della tronista, ma sarà vero?

Nelle prossime puntate del dating show di canale 5 arriveranno sicuramente nuovi corteggiatori della tronista che ha dimostrato di avere gusti molto diversi da quelli di Andrea Nicole. Dalle scale, scenderà, dunque, il principe azzurro che aspetta Roberta?



