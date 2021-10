Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Tra Luca e Samuele: “Non alzerei la voce…”

Dopo il momento dedicato a Matteo Fioravanti, la puntata di Uomini e Donne del 18 ottobre è andata avanti con il capitolo dedicato a Roberta Ilaria Giusti. La tronista, prima di rivivere l’esterna con Samuele, apre il proprio cuore e ammette di aver vissuto una settimana altalenante nel corso della quale ha pensato molto a se stessa e al proprio percorso ammettendo di essere pronta a mostrare ai corteggiatore la parte più fragile ed emotiva della sua personalità che, per molto tempo, soprattutto per paura, ha cercato di nascondere e proteggere.

Roberta, poi, al centro dello studio, ha un confronto con Samuele con cui ha scelto di uscire lasciando, invece, a casa Luca, il corteggiatore che, per primo, ha conquistato le sue attenzioni.

Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca a Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti si divide tra Luca e Samuele. “Io so che con Luca potrei avere uno scontro, cosa che non potrei avere con Samuele ed è per quello che considero Luca più vicino a me caratterialmente”, spiega la tronista. Il riferimento è ad uno scontro avuto con Luca in una precedente esterna che non è piaciuto a Samuele.

“Non mi permetterei mai di alzare la voce con una donna. E’ il mio tono di voce“, spiega Luca a cui dà ragione Maria De Filippi. “E’ il suo essere romano“, aggiunge la conduttrice. Tra Samuele, Luca e Roberta si sviluppa così un confronto pacifico che piace molto alla tronista.

