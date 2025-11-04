Chi sono Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro, ex moglie e moglie di Pino Insegno: dai due matrimoni il conduttore ha avuto 4 figli

Pino Insegno, chi è l’ex moglie Roberta Lanfranchi e i figli Francesco e Matteo

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio, martedì 4 novembre 2025, con una nuova puntata de La volta buona su Rai 1; tra gli ospiti in studio ci sarà spazio anche per Pino Insegno. Volto familiare della tv italiana, avendo guidato sino a poche settimane fa il game show Reazione a catena su Rai 1 prima del ritorno de L’Eredità con Marco Liorni, nel suo privato è anche un marito innamoratissimo nonché padre affettuoso.

Pino Insegno e il ‘2 di picche’ da Brooke di Beautiful, Katherine Kelly Lang/ “Le feci una proposta…”

Entrando nel merito della vita privata di Pino Insegno, nel suo passato ci sono state diverse ed importanti storie d’amore. Oltre alla relazione con Brigitta Boccoli, durata circa 3 anni, il conduttore ha un matrimonio alle spalle con l’ex moglie Roberta Lanfranchi, celebre conduttrice e showgirl del piccolo schermo.

Pino Insegno: “Ho sofferto quando papà ha ritrovato l’amore dopo la morte di mamma”/ “Ero geloso, però…”

Originaria di Cremona e classe 1974, è stata ballerina e showgirl in Buona Domenica a metà degli anni ’90 e, successivamente, ha ottenuto ampia popolarità nel ruolo di Velina a Striscia la Notizia sul finire del decennio. Inoltre, è stata conduttrice di diverse edizioni di Paperissima Sprint.

Alessia Navarro, moglie di Pino Insegno: i figli Alessandro e Valerio

Dal matrimonio tra Pino Insegno e l’ex moglie Roberta Lanfranchi sono nati due figli, Francesco e Matteo, rispettivamente nel 1998 e nel 2003. La coppia si è poi separata e, in seguito, il conduttore Rai ha conosciuto la sua attuale moglie, Alessia Navarro: classe 1979, vanta una carriera da attrice e doppiatrice e, dopo essersi specializzata con gli studi nelle tecniche dello spettacolo, è anche diventata autrice per Rai e Radio 24.

Francesco, Matteo, Alessandro e Valerio: chi sono i figli di Pino Insegno/ “Un dono della vita”

La coppia si conobbe sul set del film Un marito per due; fu per loro un’occasione galeotta per conoscersi ed innamorarsi, sino al matrimonio celebrato nel 2012. Dalla loro unione sono nati due figli, il terzo e il quarto per Insegno, ovvero Alessandro e Valerio, rispettivamente nel 2014 e nel 2019.